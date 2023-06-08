يحيى حميدان



تقف الجماهير الكويتية قاطبة خلف الكويت عندما يستضيف نواذيبو الموريتاني اليوم على ستاد النادي بكيفان في إياب الدور الثاني من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية في كرة القدم.



ويدخل «الأبيض» لقاء اليوم بثلاث فرص للتأهل، وهي: الفوز أو التعادل أو الخسارة 0-1 بعدما فاز ذهابا 2-1، ولذلك يدرك لاعبو الفريق أهمية التركيز واللعب من أجل الانتصار لحجز مقعد بين الأندية الـ 16 المشاركة في النهائيات التي ستقام في السعودية بنظام التجمع من 20 يوليو حتى 6 أغسطس المقبلين مبدئيا مع وجود توجه لدى الاتحاد العربي لكرة القدم لتأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوعين بسبب صعوبة الموعد الأولي بالنسبة لجميع الفرق المشاركة.



والمتأهل من لقاء اليوم سينضم لفرق المجموعة الرابعة إلى جانب كل من، الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي.



وينتظر أن يدفع مدرب «العميد» الصربي بوريس بونياك، بعبدالرحمن كميل في حراسة المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع المكون من التونسي بلال عيفة وفهد الهاجري ومشاري غنام ومحمد فريح عوضا عن فهد حمود الذي خاض لقاء الذهاب، في حين سيحافظ على تواجد المغربي مهدي برحمة وعلي حسين وأحمد الظفيري في خط الوسط، وسيكون البحريني محمد مرهون والتونسي ياسين العامري على الجناحين خلف المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي.



ويفتقد «الأبيض» لجهود لاعبه رضا هاني فقط في لقاء اليوم مع تواجد باقي زملائه تحت تصرف الجهاز الفني.



في المقابل، يتميز لاعبو نواذيبو، أبطال الدوري الموريتاني في المواسم الستة الماضية، بالسرعة والمهارة والانتشار السليم وكثرة خلقهم للفرص، وعليه سيكون خط الوسط الكويتاوي مطالبا بجهود مضاعفة للحد من الخطورة الموريتانية.



ويغيب عن صفوف نواذيبو اليوم كل من الدمين السالك ويعقوب سيدي لحصولهما على بطاقة صفراء في لقاء الذهاب.



وسيقود لقاء اليوم طاقم تحكيم إماراتي مكون من حكم الساحة عادل النقبي، والمساعدين جمعة المخيني وياسر المرشدي، وحكم رابع سلطان الحمادي.