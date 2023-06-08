أذهلت بطلة المسلسل الشهير «فريندز» جينيفر انيستون البالغة من العمر 54 عاما معجبيها ومتابعيها الـ42 مليون على اسنتغرام برشاقتها وشبابها المتجدد، حينما نشرت تسجيلا مصورا للتمارين الرياضية التي تمارسها وأظهرت لياقة كبيرة لا تتواجد في كثير من الفتيات الشابات. وفيما عنونت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية قائلة «انيستون تصغر سنا»، علق أحد المعجبين «يا إلهي كيف تزدادين جمالا كلما تقدمت في السن؟». وتساءل آخر: «هل تمزحين؟ مستحيل أن يكون سنك 54 عاما». وقال ثالث: «الزمن يسير الى الأمام لكنه بالنسبة لها يعود إلى الوراء».