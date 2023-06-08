قالت المفوضية الأوروبية، إنها ستخصص 1.23 مليار يورو، أي ما يعادل 1.3 مليار دولار، لمبادرات الصحة العقلية في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، وستجعل من الصحة العقلية إحدى ركائز السياسة الصحية. وفي مؤتمر صحافي، وصف نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس مشكلات الصحة العقلية، بأنها «وباء صامت».



وقالت ستيلا كيرياكيدس مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء في بيان «يمثل اليوم بداية جديدة لنهج شامل ووقائي للصحة العقلية على مستوى الاتحاد الأوروبي يخدم العديد من الأطراف».



وتفاقمت الأوضاع بعد تفشي الجائحة واندلاع الحرب في أوكرانيا والقلق من تغير المناخ وتزايد تكاليف المعيشة في ظل ارتفاع التضخم.