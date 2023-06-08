أعطى القضاء البريطاني الضوء الأخضر لتسليم الولايات المتحدة «ملكة الاحتيال في هوليوود»، وهي في الواقع رجل إندونيسي يدعى هارغوبيند تاهيلراماني متهم بالحصول على مئات آلاف الدولارات من شخصيات في عالم السينما بانتحاله هويات نساء نافذات في هوليوود.



واتهم هارغوبيند تاهيلراماني الذي يتقن تقليد الأصوات النسائية واللكنات بأنه تمكن من الحصول عن طريق الاحتيال على نحو مليون دولار من أكثر



من 300 من عاملين في مجال السينما، من بينهم



ممثلون وكتاب سيناريو ومصورون بين عامي 2013 و2020.



وأوقف الرجل الإندونيسي عام 2020 في إنجلترا بعدما دانته محكمة في كاليفورنيا في نوفمبر 2019.