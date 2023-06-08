من بين ملايين الصينيين الذين تقدموا امس إلى امتحانات «غاوكاو» المساوية للثانوية العامة، مليونير في السادسة والخمسين يدعى ليانغ شي، يجرب حظه للمرة السابعة والعشرين.



وفي امتحان الحياة، يستطيع ليانغ شي أن يفخر بما حققه من نجاح، إذ بدأ حياته المهنية بوظيفة متواضعة في مصنع، ثم أسس شركته الخاصة بمواد البناء التي تشهد ازدهارا في حجم أعمالها.



ولكن في قلب الرجل الخمسيني غصة لم يمحها الزمن ولا الثروة، تتمثل في إخفاقه في نيل علامة كافية في امتحان القبول في مؤسسات التعليم العالي المعروف بـ«غاوكاو» ليتمكن من الالتحاق بالجامعة المرموقة لمقاطعة سيشوان في جنوب غرب الصين، حيث يعيش.



ويشكل هذا الامتحان محطة بالغة الأهمية وهدفا بالنسبة للصينيين، وخصوصا من ينتمون منهم إلى فئات اجتماعية متواضعة.



ولكي يحظى هذه السنة بفرص النجاح في الامتحانات التي يتقدم إليها 13 مليون مرشح، عاش ليانغ شي منذ أشهر «حياة راهب»، على حد وصفه، إذ يستيقظ يوميا عند الفجر، ويغوص في الكتب لمدة 12 ساعة.