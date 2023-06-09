يأمل مان سيتي الإنجليزي أن يضع يديه أخيرا على كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتحقيق ثلاثية تاريخية عندما يواجه إنتر الايطالي في النهائي القاري على ملعب أتاتورك في العاصمة التركية إسطنبول غدا السبت.



وسعى «السيتي» منذ استحواذ مجموعة أبوظبي عام 2008، إلى إحراز اللقب القاري المرموق للمرة الأولى في تاريخه، وكان قاب قوسين أو أدنى عندما بلغ نهائي نسخة عام 2021 وخسر أمام جاره تشلسي 0-1، قبل أن يسقط بطريقة دراماتيكية أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي الموسم الماضي.



ثأر مان سيتي هذا الموسم من الفريق الملكي بإلحاق هزيمة قاسية به إيابا 4-0 بعد أن تعادلا 1-1 ذهابا، ليدخل المباراة النهائية مرشحا بقوة لإحراز اللقب لاسيما بعدما أخرج بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي ايضا.



وقال حارس سيتي البرازيلي ايدرسون «نحن نعمل (من أجل إحراز اللقب) منذ فترة طويلة».



وإذا قدر لـ «السيتي» إحراز اللقب فسيكمل ثلاثية نادرة بعد تتويجه بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، علما أن فريقا انجليزيا واحدا حقق هذا الانجاز هو الجار والغريم مان يونايتد عام 1999.



وتألق لاعب الوسط الالماني الدولي ايلكاي غوندوغان في نهائي الكأس ضد مان يونايتد (2-1) بتسجيله هدفي فريقه بتسديدتين من خارج المنطقة، في حين صام المهاجم النرويجي العملاق ارلينغ هالاند صاحب الـ 52 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات عن التسجيل.



ويبدو أن هالاند، متصدر ترتيب هدافي دوري الابطال مع 12 هدفا هذا الموسم، كان القطعة المفقودة التي كانت تنقص صفوف مان سيتي لاسيما بعد رحيل الارجنتيني سيرخيو أغويرو وعدم اعتماد المدرب الاسباني بيب غوارديولا على مهاجم صريح في معظم الأوقات.



ويقول غوارديولا الذي تسلم تدريب سيتي عام 2016 في حديث لموقع الاتحاد الأوروبي «إذا أردنا أن نقوم بخطوة حاسمة بصفتنا ناديا كبيرا يتعين علينا الفوز في أوروبا».



لكن كتيبة المدرب سيموني إنزاغي لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه حلم مان سيتي بتحقيق الثلاثية.



ويعتبر إنتر من الاسماء العريقة على الصعيد القاري بعد ان توج بدوري الأبطال مرتين في الستينات، وسيخوض النهائي السادس له في هذه المسابقة، علما أنه توج بطلا لها للمرة الثالثة والاخيرة عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي المحنك جوزيه مورينيو.



ولم يتمكن أي ناد إيطالي من إحراز اللقب القاري منذ ذلك التاريخ، مع العلم أن يوفنتوس خسر البطولة مرتين أمام برشلونة عام 2015 وريال مدريد في 2017.



وقال حارس مرمى إنتر الكاميروني أندريه أونانا «نحن ناد كبير ولدينا تطلعات كبيرة.



عندما يبلغ إنتر المباراة النهائية يتعين عليه الفوز بها.



نملك لاعبين كبارا ونعرف تماما كيفية خوض المباريات النهائية».



عموما، كان طريق إنتر في الادوار الإقصائية نحو المباراة النهائية سهلا بعض الشيء، إذ تخطى بورتو وبنفيكا البرتغاليين ثم جاره ميلان لبلوغ النهائي، لكنه في المقابل خرج من مجموعة قوية ضمت بايرن ميونيخ الالماني وبرشلونة الاسباني، علما بأنه حل ثالثا في الدوري المحلي وأحرز كأس ايطاليا الموسم المنصرم.