أحرز وست هام يونايتد الإنجليزي لقب النسخة الثانية من مسابقة «كونفرنس ليغ» الأوروبية في كرة القدم، بفوزه على فيورنتينا الإيطالي 2-1 في المباراة النهائية على ملعب «فورتونا أرينا» في العاصمة التشيكية براغ.



وسجل الجزائري سعيد بن رحمة (62 من ركلة جزاء) وجارود بوين (90) هدفي «المطارق»، وجاكومو بونافونتورا (67) هدف «الفيولا».



وحصد وست هام بذلك أول لقب كبير له منذ تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1980 وأول لقب أوروبي له منذ عام 1965.



وأهدى المدير الفني لوست هام ديفيد مويس الميدالية الذهبية لوالده بعد أن أنهى انتظارا لجماهير «المطارق» دام طوال 43 عاما.



ورافق ديفيد الأب (87 عاما)، والد مويس، فريق «المطارق» طوال مشواره الأوروبي، كما لحق بنجله على أرضية الملعب بعد صافرة نهاية مباراة النهائي، حسبما أوضحته وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا».



وقال مدرب وست هام عن والده: «كان الأول.. رأيت أنه يتحتم علي وضع الميدالية حول رقبته.. لقد شاهد الكثير على مدار سنوات، وأتمنى أن يكون استمتع بذلك».



من جهته، أكد رئيس نادي وست هام ديفيد سوليفان أن القائد ديكلان رايس سيرحل خلال فترة الانتقالات هذا الصيف، بعد ساعات فقط من إنهاء النادي جفاف عن الألقاب.



وأشار الرئيس سوليفان إلى أنه توصل الى اتفاق مع ابن الـ 24 عاما لرحيل قائده الذي ارتبط بالانضمام الى أرسنال ومان يونايتد.



وأدان نادي وست هام سلوك مجموعة من مشجعيه، بعدما ألقوا مقذوفات على أرضية الملعب تجاه قائد فيورنتينا كريستيانو بيراغي، الذي أصيب بجروح في مؤخرة رأسه وتطلب علاجا ووضع ضمادة، مما تسبب في إيقاف اللعب، قبل نهاية الشوط الأول.



وتابع النادي في بيانه: «سنعمل مع الشرطة والأطراف المعنية الأخرى لمراجعة الأحداث التي وقعت واتخاذ إجراء ضد أي شخص يثبت تورطه بمخالفة».