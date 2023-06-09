القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



تسبب البيان الذي أصدره الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، والذي حذر اللاعبين المحترفين، من التعاقد مع الأندية المصرية بسبب وجود انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق، في غضب شديد داخل الأوساط الرياضية المصرية، ما دفع اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام لإصدار بيان رسمي شديد اللهجة، أكد فيه أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة للاعبين وأن لديه جميع إجراءات التقاضي لتسوية أي نزاع.



وذكر اتحاد الكرة أنه يبدي انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن «فيفبرو»، ويؤكد انه يحتوى على الكثير من المعلومات غير الصحيحة، والتي إن ثبت وقوعها فهي حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر.



وأضاف البيان «يود الاتحاد المصري لكرة القدم، أن يوضح عددا من النقاط المهمة، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، أولاها أن عدد الأندية المصرية التي تمتلك حساب «تي ام اس» هي 113 ناديا، تمثل القسمين الأول والثاني بالكامل، بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث، لذلك لا توجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية، موضحا أن الاتحاد لديه نحو 268 لاعبا أجنبيا في مختلف الدرجات، ولم يصل إليه سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الأربعة أعوام الماضية وكان بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين وتمت إعادة جوازات السفر فورا بعد تدخل الاتحاد.



وأضاف: لدى الاتحاد المصري عقود موحدة تم اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومن هيئتكم (فيفبرو)، ونعمل بها منذ 2020، كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة، فهي تقع على عاتق اللاعب ووكيله، الذي يجب أن يبحث عن مصلحة اللاعب.



وشدد على أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات، كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الأخطاء، مشيرا إلى أن الاتحاد المصري لديه جميع إجراءات التقاضي التي تمنح كل طرف حقه طبقا للائحة الاتحاد والمعتمدة من فيفا في 2022.



إلى ذلك، وفي إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز، تعادل غزل المحلة والمصري 1-1 ليصعد المحلة إلى المركز 14 مؤقتا برصيد 32 نقطة، فيما رفع المصري رصيده إلى 41 نقطة بالمركز السابع، كما تعادل سموحة مع سيراميكا بنتيجة 2-2 ليرتفع رصيد سموحة الى 36 نقطة بالمركز العاشر، كما ارتقى سيراميكا الى المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.



وتختتم اليوم منافسات الجولة بلقاء البنك الأهلي مع مضيفه الاتحاد السكندري في الـ8 مساء.