فتحت مغنية موسيقى الريف «country music» وكاتبة الأغاني الأميركية كارلي بيرس خزانتها لمعجبيها ليختاروا منها مايعجبهم من ملابس سبق وارتدتها في مشاركاتها الفنية وعلى السجادة الحمراء.



وتقول ان ريعها سيكون للأعمال الخيرية.



وللمرة الثانية افتتحت المغنية الفائزة بجائزة غرامي، متجرا مؤقتا فندق نويل بناشفيل للمرة الثانية حيث يمكن لمعجبيها شراء ما يرغبون من مجموعتها الخاصة من ألبسة أو أحذية أو أكسسوارات.



ولغير المقيمين في المنطقة يمكنهم الشراء عبر الانترنت.



وقدمت بيرس شرحا عن كل قطعة المناسبة التي ارتدها بها.