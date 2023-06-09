أعلن محافظ جنوب سيناء خالد فودة فوز مدينة شرم الشيخ بالميدالية البرونزية في المسابقة الدولية «المجتمعات الصالحة للعيش والمدن الصديقة للعيش LivCom 2023»، التي أقيمت في دولة مالطا.



وأكد المحافظ - في بيان صادر عن المحافظة امس الاول - أن ذلك يشكل حافرا كبيرا للاستمرار في تحويلها إلى مدينة ذكية ومستدامة صديقة للبيئة، وتكثيف الجهود في تحقيق رؤيتها المستقبلية لتكون وجهة سياحية مميزة ومثالية.



يذكر أن المدينة لفتت الأنظار بمسارها الاستثنائي والمثالي في الاستعداد والتحضير للمشاركة في المسابقة الدولية، بعد أن قدمت العديد من المزايا والخصائص التي جعلتها مؤهلة للحصول على هذه الميدالية الثمينة، والتنافس مع 25 دولة أخرى في المسابقة، وتحقيق المركز الثالث بعد دولتي البرتغال والدنمارك، وذلك بسبب العديد من المزايا التي تتمتع بها المدينة، منها الخلفية التاريخية والثقافية، والاهتمام بنمط الحياة الصحي والتخطيط العمراني المرن المناسب لكل الفئات العمرية، ودمج المسنين في جميع المعايير بحيث تكون المدينة صالحة للأعمار الأكبر سنا.