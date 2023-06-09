أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح في انفجار خلال تشييع جثمان حاكم ولاية اغتيل في هجوم انتحاري قبل أيام.



وقالت الوزارة في بيان «فجر أعداء الإسلام المسجد النبوي في مدينة فيض آباد... بينما كان يشارك عدد كبير من المواطنين في مراسم تأبين نصار أحمد أحمدي» الذي كان حاكم ولاية بدخشان بالوكالة. ودانت الوزارة «وحشية الأعداء».



ومن بين قتلى الانفجار صفي الله صميم، القائد السابق لشرطة إقليم بغلان شمال البلاد، بحسب بيان تأبين تقدم به قائد شرطة آخر هو نجيب الله بدخشي.



وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اغتيال نصار أحمد أحمدي الثلاثاء الفائت في تفجير انتحاري استهدف سيارته وأودى أيضا بسائقه وأدى إلى إصابة ستة آخرين.