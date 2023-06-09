أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن ترحيب الكويت بتوصل أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية «6 + 6» في مدينة بوزنيقة المغربية إلى توافقات بشأن إعداد القوانين الانتخابية الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الحالي. وثمنت «الخارجية» في بيان لها الجهود المقدرة التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة في استضافة هذه الاجتماعات والتوصل إلى هذه التوافقات المهمة بين الأطراف الليبية. وأعربت عن التطلع لأن تثمر هذه التوافقات خلال الأيام المقبلة توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية بالشكل الذي يلبي آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.