أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري أمس الخميس حرص الكويت على نقل وتبادل الخبرات مع الدول العربية والإسلامية بشأن تعزيز دور المرأة وتمكينها. جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري لـ«كونا» على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بحضور وزراء شؤون المرأة ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والممثلون والمندوبون من الدول الأعضاء بالمنظمة.



وأشار المطيري إلى اهتمام الكويت بالمشاركة في الاجتماعات العربية والإسلامية لاسيما ما يتعلق منها بالمنظمات المعنية بالمرأة من أجل تمكينها وتحقيق المساواة لها في مختلف المجالات. وأوضح أن الكويت طرحت خلال الاجتماع العديد من المقترحات لمساعدة المرأة وتعزيز دورها بسوق العمل ومساعدة بعض الدول بالمنظمة في هذا الصدد من خلال ورش العمل والزيارات والمؤتمرات التي تعقد داخل الكويت.



وأكد حرص الكويت على تعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق العدالة والمساواة لها من خلال إدخال وتعديل بعض التشريعات والقوانين.



وكشف المطيري عن ترشح الكويت وتزكيتها في لجنة الرقابة المالية لمنظمة تنمية المرأة، قائلا: «نسعى من خلال اللجنة لأن تكون هناك عدالة في توزيع المساعدات والمؤتمرات لجميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة».



وتناقش الدورة الوزارية عددا من الموضوعات المتعلقة بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا وماليا في الدول الإسلامية الأعضاء بالمنظمة.



وتشارك الكويت في أعمال الدورة بوفد يترأسه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري.



ومنظمة تنمية المرأة هي منظمة دولية حكومية متخصصة وواحدة من الجهات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي وتختص بتنمية دور المرأة والفتيات في المجتمع وتعزيزه بهدف تمكين النساء والفتيات ودمجهن ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.