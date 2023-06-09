أسامة دياب



أقامت عمادة السلك الديبلوماسي حفل وداع لسفراء البوسنة وجورجيا والهندوراس إضافة للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، بمناسبة انتهاء مهام عملهم في الكويت بحضور ممثل عن إدارة المراسم في وزارة الخارجية وحشد من رؤساء البعثات الديبلوماسية وأعضاء السلك الديبلوماسي بالكويت.



في البداية، أشاد عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد د.زبيدالله زبيدوف بما قدمه زملاؤه من جهود لتطوير علاقات بلدانهم ومؤسساتهم مع الكويت، كما أعرب عن شكره لوزارة الخارجية الكويتية على تعاونها الدائم مع البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة وتقديم كل التسهيلات لهم لإتمام مهامهم.



بدوره، أشاد سفير البوسنة لدى البلاد سانين حليموفيتش بتطور علاقات بلاده مع الكويت، لافتا إلى أن انتهاء فترة عمله في الكويت لا تعني النهاية بل هي بداية له مع تحديات في موقع آخر يخدم بلاده فيه. من جهته، أعرب سفير جورجيا كونستانتين جغينطي عن شكره لجميع من حضر لوداعه كون الكويت كانت آخر مراحل عمله في السلك الديبلوماسي بعد انقضاء 33 سنة منذ استقلال بلاده، موضحا أنه استفاد الكثير من الخبرات خلال عمله في هذا المجال.



وأضاف أنه يخطط لعمل كتاب يدون فيه جميع الخبرات التي اكتسبها خلال عمله في العديد من الدول لكي يستفيد منها الديبلوماسيون الشباب.



وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت هيديكو هادزيليك إنها ستنتقل من الكويت إلى اليابان حاملة معها أجمل الذكريات الجميلة، معربة عن شكرها الكبير للخارجية الكويتية على حسن ضيافتها لها، حيث إن الكويت كانت محطتها السابعة في العمل ضمن الأمم المتحدة.



وفي نهاية الحفل قدمت عمادة السلك الديبلوماسي دروعا تذكارية للسفراء المحتفى بهم.