بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل اقتراح العضو عبدالله العنزي بشأن تحويل الشارع 141 في منطقة شرق القطعة 4 من الاستعمال الاستثماري الى التجاري. حيث تضمن الاقتراح التالي: بالإشارة إلى قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وإلى المادة رقم 21 فقرة 10 لتي تنص على (تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة).



نظرا لوجود شوارع تجارية موازية لهذا الشارع الاستثماري رقم 141 الواقع في منطقة شرق قطعة 4، هي عبارة عن شوارع تجارية باستثناء الشارع المذكور أعلاه، حيث يعتبر بداية الشارع تجاريا وفي المنتصف استثماريا، وعليه يرجى إعادة تنظيم المخطط المساحي رقم (م/ 39272) لتلك القطعة، وعلما بأن منطقة العاصمة التعليمية تقع على نفس الشارع رقم 141 وهي مجاورة للعقار، مما يسبب عزوفا للمستأجرين، وأيضا توجد مواقف سيارات متعددة الأدوار تابعة لشركة المرافق العمومية مقابلة لهذا العقار.



لذا أقترح: إعادة تنظيم الواقع بمنطقة شرق قطعة 4 ودراسة تغيير استعمال الشارع رقم 141 من استثماري الى تجاري. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ طلب توسعة القسائم الصناعية في منطقة الشويخ الأولى.



٭ السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن مواقع ردم النفايات المغلقة التابعة لبلدية الكويت (القرين، جليب الشيوخ، شمال الدائري السابع).



٭ السؤال المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن الإجراءات والسند القانوني بخصوص إصدار تراخيص الاعلانات وإزالتها.



٭ السؤال المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن دليل تصميم الطرق والجسور المعتمد.





