دارين العلي



أعلن الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بالتكليف سعد الرشيدي عن بدء وزارة الكهرباء في استقبال طلبات ايصال التيار لـ 793 قسيمة للضاحية N8 في مدينة المطلاع السكنية وتحديدا اجزاء من القطعتين ٣ و٤. وقال الرشيدي في تصريح صحافي ان عملية تشغيل المحطات الرئيسية والفرعية تمت بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤكدا حرص وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الاسكان مطلق أبو رقبة على عملية تسريع وتيرة ايصال التيار لقسائم منطقة المطلاع. وأضاف: سبق وان اعلنت الوزارة عن استقبالها طلبات ايصال التيار للدفعة الاولى من قطاع N11 بـ 765 قسيمة ومن ثم اعلانها عن استقبال طلبات الدفعة الثانية في ذات القطاع



بـ 538 قسيمة، ليصل بذلك اجمالي القسائم التي تستعد الوزارة لاستقبال طلبات ايصال التيار لأصحابها في القطاعين N11 وN8 إلى 2096 قسيمة. وذكر ان عملية ايصال التيار لقسائم الضاحية N11 المعلن عنها شملت ايضا ايصال التيار لبعض خدماتها، حيث تم ايصال التيار لمسجد وسكن الامام ومبنى خدمة مواطن ومبنى البلدية والمركز الصحي ومخفر الشرطة إلى جانب المحلات التجارية. وفيما يلي ارقام القسائم في القطاع N11 التي اعلنت الوزارة استعدادها لاستقبال طلبات ايصال التيار من اصحابها:



اولا: قسائم القطعة رقم 3 وعددها 324:



من قسيمة 87 إلى قسيمة 99



القسائم ارقام 145،147،149



من قسيمة 151 إلى قسيمة 525



القسائم ارقام 254،258،260،262،264،266،268،270،271.



من قسيمة 294 الى قسيمة 306.



من قسيمة 320 الى قسيمة 486.



من قسيمة 507 الى قسيمة 510.



من قسيمة 512 الى قسيمة 523.



ثانيا: قسائم القطعة رقم 4 وعددها 469



من قسيمة 1 إلى قسيمة 257



القسائم ارقام 260،262،264،266،268،270.



من قسيمة 271 الى قسيمة 314



القسائم ارقام 335،337،339



من قسيمة 341 الى قسيمة 499