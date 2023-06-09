أعلنت المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات «تمكين» أمس إطلاق مؤتمرها الـ 43 «السياسات الحكومية وفاعلية ريادات الأعمال في المجتمع الخليجي» خلال الفترة من 12 إلى 13 الجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت.



وقالت رئيسة المنظمة ابتسام القعود لـ «كونا» إن المؤتمر يقام بالتعاون مع جمعية مناهضة العنف المجتمعي والاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويطرح أوراق عمل ويعقد ورشا لمتخصصين من الكويت ودول مجلس التعاون لتسليط الضوء على العوامل التي تحول دون مساهمة المرأة بعجلة التنمية بالصورة المأمولة مع طرح حلول مناسبة لتمكينها.



ولفتت القعود إلى أن المؤتمر يناقش العديد من المحاور المهمة منها محور المعوقات الثقافة والاجتماعية التي قد تشكل عائقا أمام تمكين المرأة والبحث في مدى ملاءمة القوانين والتشريعات لدخول المرأة القطاع الاقتصادي وتحديات تقلدها المناصب القيادية ومقومات تمكين المرأة في الأنشطة الاجتماعية ودورها في منظمات المجتمع المدني.



يذكر أن «تمكين» منظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية أنشئت في المملكة المتحدة ومقرها لندن ومسجلة في وزارة العدل وفي الأمم المتحدة وتهدف إلى تطوير قدرات المرأة من خلال برامج تنموية وتعزيز دورها في القيادة وتحقيق أهداف التنمية وبناء مجتمعات قائمة على العدالة، ومن أهدافها القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.