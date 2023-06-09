أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.مطلق أبورقبة أمس أن ربط العراق بشبكة الكهرباء الخليجية خطوة استراتيجية نحو الربط العربي والإقليمي والذي يعد ضمن رؤية دول المجلس المستقبلية.



وقال الوزير أبورقبة في تصريح لـ«كونا» قبيل إعلان بدء تنفيذ مشروع ربط العراق بالشبكة الكهربائية الخليجية إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي له منافع فنية واقتصادية تعود على دول المجلس. وأضاف أن الربط الخليجي يسهم في دعم الحالات الطارئة ويحقق تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون من أي انقطاع جزئي أو كلي.



وأفاد أبورقبة بأن تفادي الانقطاع يكون عبر تقديم الدعم الفوري عند الحالات الطارئة بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة تقارب 1.050 كيلومتر من الكويت شمالا إلى سلطنة عمان جنوبا.



وعقد في الدمام شرق الرياض احتفال بمناسبة بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.