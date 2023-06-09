قال الأمين العام لمنظمة المدن العربية عبدالرحمن العصفور أمس إن مؤسسات المنظمة تعمل على دعم نحو 650 مدينة عربية وفق سياسات حضرية قائمة على أداة طيعة مأمونة لتنمية مستدامة. وأكد العصفور في كلمة خلال الدورة الثانية لجمعية «موئل الأمم المتحدة» المنعقدة في نيروبي أن المنظمة قامت على فكرة العمل نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم المدن والبلديات في المنطقة العربية وتشجيع اللامركزية ورفع مستوى الخدمات البلدية والمرافق لتحقيق التنمية التي تسعى الى تحقيقها.



ولفت إلى أن المنظمة تعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المدن العربية من خلال اعتماد الخطط الحضرية الشاملة والبرامج والاستراتيجيات لتوجيه التنمية الحضرية المطلوبة بما يتفق مع واقعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي مع الحفاظ على هوية المدينة العربية، مشيدا بدور المؤسسات التابعة للمنظمة ومنها المعهد العربي لإنماء المدن الذي يباشر أعمال التدريب والأبحاث لتعزيز التنمية المستدامة، فيما يرعى مركز البيئة للمدن العربية أعمال نشر الوعي والتثقيف البيئي.



وبين ان مؤسسة جائزة المدن العربية تقوم بتشجيع التجديد والابتكار ومبادرات الأفراد والمؤسسات من خلال جهودها المبذولة في نشاطات التنمية المستدامة، مضيفا أن المنتدى العربي للمدن الذكية يسهم من جانبه في رفع جاهزية المدن لتحقيق التحول الرقمي.