محمد الجلاهمة - منصور السلطان



أحال قطاع الأمن الجنائي يوم أمس الى النيابة العامة خليجيا (27 عاما) وشخصين من غير محددي الجنسية في العقد الثاني لتورطهم في تسريب اختبارات الصفوف «10 و11 و12» عبر جروبين للواتساب مقابل 50 دينارا لكل طالب أو ولي أمر يرغب في الدخول الى الجروبين، فيما لم يستبعد مصدر امني ان تقوم النيابة باستدعاء المستفيدين وإخضاعهم للتحقيق تمهيدا لإحالتهم الى القضاء متى ثبت تورطهم، مشيرا الى ان مزيدا من التحقيقات جارية من المتهمين لمعرفة مصدر الاختبارات التي يقومون بتوزيعها ومدى مطابقتها لتلك الصادرة عن وزارة التربية منوها الى ان الموقوفين الثلاثة ضبطوا في نطاق محافظة الجهراء.



وكانت وزارة الداخلية اعلنت صباح امس ان رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلين في ادارة مكافحة جرائم المال تمكنت من ضبط شبكة مكونة من (3) أشخاص بتهمة تسريب اختبارات الثانوية العامة بجميع مراحلها. وتوضح الإدارة انه وأثناء قيام رجال الأمن بمتابعة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي تبين وجود عدد من الأشخاص يقومون بالإعلان والترويج عن إنشاء مجموعات في برنامج الواتساب يتم خلالها نشر اختبارات المرحلة الثانوية. وتؤكد الإدارة أنه بعد تكثيف الجهود الأمنية وإجراء المزيد من التحريات تبين وجود مجموعتين، يقوم كل منهما بتسلّم مبالغ مالية مقابل المشاركة، وعليه تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عليه التحريات أقر كل منهما واعترفا بما نسب إليهما، وتمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة