مفرح الشمري



بمشاركة 25 فيلما في ثلاث مسابقات (الافلام الطويلة، الافلام القصيرة، الافلام الوثائقية) تنطلق في السابعة مساء غد السبت الدورة الثالثة من مهرجان الكويت للسينما الجديدة الذي ينظمه قطاع السينما في نقابة الفنانيين والاعلاميين في الكويت، وذلك تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وبحضور رئيس مجلس ادارة نقابة الفنانين والاعلاميين الكويتية د. نبيل الفيلكاوي ورئيس المهرجان المخرج حسين المفيدي ونخبة من المهتمين بشؤون السينما والفنون بالبلاد.



الدورة الثالثة لمهرجان الكويت للسينما الجديدة ستقام لمدة 3 أيام في مقر نقابة الفنانين والإعلاميين بمنطقة شرق، وذلك بالحضور الشخصي بعد دورتين من العمل «أونلاين» نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وستتضمن عروض افلام اختارتها لجنة المشاهدة والتحكيم المكونة من الفنانين حسن ابراهيم وناصر كرماني وعماد العكاري وعبدالله التركماني، لتعرض في هذه الدورة من دول مختلفة «الكويت والبحرين والسعودية ولبنان وسلطنة عمان والعراق والاردن وسورية ومصر والمغرب واليمن» حيث وصل عدد الافلام التي شاهدتها اللجنة الى ما يقارب 115 وبعد التصفية اختارت اللجنة 25 فيلما لها الحق في التسابق على جوائز المهرجان وهي جائزة الفنان الراحل علي المفيدي وجائزة المنتج يوسف العميري وجائزة الفنان الراحل محمد العقروقة.



والافلام المختارة في مسابقة الافلام الطويلة هي «منزل رقم 5»، «حي السكة»، «امال»، «الروض الازرق»، «تذكرة قتل 01»، أما الافلام القصيرة المختارة فهي «سبات»، «اللعنة»، «تعليق الايمان»، «متلازمة فراشة»، «بلاك»، «راضية»، «مدينة الملاهي»، «نصف روح»، «الموجة الاخيرة»، «الرجل الصغير»، «متلازمة البطن المسطح»، «ديمتا الظل»، بينما اللجنة اختارت 6 افلام وثائقية للمشاركة في مسابقة المهرجان وهي «قلبي ومفتاحه»، «عن الكنائس»، «باكدي»، «ذكرى في المنفى»، «عزاء في الذاكرة» بالاضافة الى فيلم رسوم متحركة بعنوان «شرين».