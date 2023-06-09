يشارك المنتخب الكويتي للجمباز الإيقاعي للفتيات، في بطولة كأس الفراعنة التي انطلقت أول من أمس في القاهرة، وسط طموحات كبيرة من لاعبات المنتخب في تحقيق إنجاز جديد لرياضة الجمباز الكويتية.



وكان وفد المنتخب غادر أمس الخميس إلى القاهرة للمشاركة في البطولة التي تستمر حتى الإثنين المقبل، ويترأس الوفد فهد الصولة رئيس الاتحادين العربي والكويتي للجمباز، ويضم 10 لاعبات سيشاركن في عدة فئات هن: مها الصقر التي تشارك في فئة العمومي، ونور الرزيحان (فئة الجونيور)، وسارة البناي، راية القصار، فوزية العبدالكريم، نبيلة الخرافي، لامار الفودري، أمينة الكندري، تاليا بهبهاني، وليان بهبهاني (فئة الناشئات).



كما يضم الوفد أيضا الإدارية سعاد الكندري والمدربتين الأوكرانيتين إيرينا كوفالتشوك وفيكتوريا فسيوك.