الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن نادي أم صلال القطري، عن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، وذلك بالتعاقد مع الثنائي الجزائري نعيم العيدوني وفيكتور لكحل.



وذكر النادي في بيان عبر حسابه في «تويتر»، أن العيدوني القادم من نيم الفرنسي وقع عقدا لمدة 5 مواسم، فيما وقع مواطنه لكحل لمدة موسمين قادما من لوهافر الفرنسي.



من ناحية أخرى، يخوض منتخب قطر الأولمبي ثاني مبارياته في بطولة تولون الودية الدولية بنسختها الـ 49 المقامة في مدينة أوباغن الفرنسية خلال الفترة من 5 حتى 18 يونيو الجاري، وذلك مساء اليوم أمام منتخب المكسيك ضمن مباريات المجموعة الثانية.