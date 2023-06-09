يعقوب العوضي



خسـر كاظمــة من الدحيل القطري 19-23 مساء أمس في الدور نصف نهائي من بطولة الأندية الآسيوية الـ 25 لكرة اليد والمقامة في أصفهان بإيران، وبذلك يلتقي مع الريان القطري لتحديد صاحب المركز الثالث غدا السبت.



لم يكن شوط المباراة الأول حسب المتوقع، حيث لم يظهر «البرتقالي» بالشكل المطلوب وتأخر بفارق 5 أهداف عن الدحيل (6-11)، إذ كثرت الأخطاء الدفاعية وعدم استغلال الكرات في الشق الهجومي، وحاول المدرب الصربي لكاظمة بوزو معالجة الخلل عبر الوقت المستقطع في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، إلا أن الدحيل فرض سيطرته وأنهى الحصة الأولى لصالحه.



وفي الشوط الثاني استعاد كاظمة حسه التهديفي وقدم مستواه المعهود وظهر إبراهيم الأمير ومبارك دحل وأحمد مفرح والمحترف أسامة الجزيري إلى جانب حامد الصليلي بمستوى مميز، لكن فارق الأهداف الكبير استمر حتى آخر دقيقتين من عمر اللقاء لينتهي لصالح الدحيل 19-23.