أكدت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية أمس ضرورة تدوير النفايات البلاستيكية ومكافحة التلوث الناتج عنها لما تشكله من خطر كبير يهدد البيئة ومكوناتها.



وقال الأمين التنفيذي للمنظمة د.جاسم بشارة لـ «كونا» إن «الأمم المتحدة» خصصت موضوع «خطر النفايات البلاستيكية» ليوم البيئة العالمي هذا العام، مبينا أن المنظمة احتفلت وعقدت بهذه المناسبة ورشة عمل خاصة حول هذا الموضوع بمشاركة مجموعة من المتحدثين المختصين في إدارة النفايات البلاستيكية في الدول الاعضاء.



وأوضح أن الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على التجارب والخبرات المتراكمة لدى الدول الاعضاء في إدارة النفايات البلاستيكية والتخلص منها عن طريق اعادة التدوير والاستخدام، خصوصا بعد أن زادت كمية النفايات بشكل لافت للنظر نتيجة للتقدم الحضاري وزيادة عدد السكان، موضحا ان للتقدم التكنولوجي والصناعي في جميع الدول دورا كبيرا في تفاقم هذه المشكلة بحيث باتت تشكل خطورة على البيئة والصحة العامة، مبينا ان جميع الدول الاعضاء في المنظمة من الدول النفطية وتتمركز في معظمها صناعة البتروكيماويات التي منها يتم صناعة البلاستيك بأنواعه المختلفة.



وأشار إلى أن هذه الورشة تعنى بصياغة استراتيجية إقليمية تشمل خبرات وتعاون الدول الأعضاء في مكافحة التلوث البلاستيكي لوضع خارطة طريق بهذا الشأن أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى، حيث من الممكن الاستفادة منها في التطبيقات المحلية بشأن هذه المشكلة التي أصبحت أحد التحديات البيئية العالمية التي يعاني منها المجتمع الدولي.