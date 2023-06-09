أطلق «لولو هايبرماركت» الذي يعد وجهة التسوق المفضلة بين المتسوقين الأكثر اختيارا في المنطقة، عرضا ترويجا جديدا بعنوان «لولو بهجات الجمال» الذي لفت انتباه محبي الجمال والمتسوقين على حد سواء.



ويقدم «لولو بهجات الجمال» مجموعة من العروض الترويجية القيمة على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية بالصحة.



وتستمر الفعالية من 7 إلى 13 يونيو في جميع فروع الهايبر ماركت.



وتم افتتاح الفعالية 7 يونيو بفرع الهايبرماركت في الري من قبل مدوني الجمال الشهيرين والمؤثرين في عالم الموضة، بالإضافة إلى كبار إدارة هايبرماركت لولو في الكويت.



وضمنت شركة نيفيا كراع رئيسي للفعالية، أن يقدم «لولو بهجات الجمال» تجربة استثنائية للمتسوقين الذين تمكنوا من استكشاف مجموعة واسعة من منتجات الجمال ذات الجودة العالية من «نيفيا».



بالإضافة إلى ذلك، أضاف الشركاء المشاركون مثل PNG وUnilever وL›Oreal وYardley وColgate لمسة خاصة من التميز للفعالية، مما يعزز الاحتفال بالجمال بشكل عام.



وكان أحد أبرز ملامح الفعالية تلك التجارب الحية التي قدمتها العلامات التجارية الشهيرة، حيث عرض الخبراء من هذه العلامات خبرتهم وكشفوا عن أحدث الاتجاهات والتقنيات في عالم الجمال، وبالإضافة إلى التجارب الحية، قام العديد من الرعاة والشركاء المشاركون بإعداد أجنحة معارض، حيث قدموا أفضل منتجاتهم في مجال الجمال، وقدموا للمتسوقين فرصة لفحص مجموعة واسعة من الخيارات الجمالية والتفاعل مع ممثلين معروفين.



إضافة إلى ذلك، تم توزيع حقائب عينية مجانية من قبل الرعاة، حيث إنهم يرغبون في تجربة المنتجات الجديدة والتعرف على جودتها وفاعليتها بشكل مباشر.