عبدالكريم العبدالله



تنظم رابطة أطباء الجلد الكويتية التابعة للجمعية الطبية الكويتية حملة توعوية تثقيفية حول مرض البهاق، غدا السبت في مجمع الأفنيوز.



وقالت أمين عام الرابطة د. عبير البذالي إن حملة «أنا والبهاق رضا ووفاق» تنظم تحت رعاية نائب رئيس الرابطة د. أطلال اللافي، مشيرة إلى أنها تستهدف توعية المجتمع بهذا المرض وكيفية الوقاية منه وطرق علاجه وأهم الطرق الطبية المستحدثة المستخدمة في هذا المجال، والتي تعد الكويت بمستشفياتها ومراكزها محيطة بها.



وأضافت د. البذالي أن الحملة تعد استكمالا وتواصلا للحملات التي سبقتها في مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية ومستشفى الفروانية، في جهودها لمكافحة هذا المرض.