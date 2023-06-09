علي إبراهيم



أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي، 3 قرارات رخص لـ10 كيانات بمزاولة النشاط.



وتفصيليا، أصدر العتيبي القرار رقم 28 لسنة 2023 بمنح 6 رخص، أولها الترخيص لـ 5 شركات وطنية بممارسة أنشطة المهن التأمينية ووساطة التأمين بالإضافة إلى الترخيص لفرد بممارسة خدمة تأمينية كخبير اكتواري في إحدى الشركات.



ووفقا للقرار فقد قضى بالترخيص لتلك الجهات بمزاولة أنشطة التأمين و/ أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 7 يونيو الجاري دون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداؤه.



وقضى القرار رقم 29/2023 بالترخيص لفروع 3 شركات الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة الأم أيا كانت مدته.



وجاء في القرار رقم 30/2023 منح ترخيص مزاولة نشاط أعمال خبير اكتواري لإحدى الشركات بعد استيفائها متطلبات الترخيص ذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.