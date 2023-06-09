عقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية اجتماعا ثنائيا مع الخطوط الجوية التركية، حيث سلط الاجتماع الضوء على سبل توطيد أواصر العلاقات التجارية الثنائية التي تجمع الطرفين، ولمناقشة وبحث الأمور التجارية المتعلقة بأسس التبادل التجاري باتفاقية الرمز المشترك.



يأتي هذا الاجتماع على هامش تواجد وفد الخطوط الجوية الكويتية في مدينة إسطنبول، والذي يترأسه رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن علي الدخان والوفد المرافق له.



وبهذا الشأن، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن الدخان: يسعدنا لقاء الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي والوفد المرافق له، حيث نسعى من خلال هذا الاجتماع الى تعزيز العلاقات الثنائية بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية التركية باتفاقية الرمز المشترك والتحاصص النسبي وكيفية تطوير تلك الاتفاقية لتشمل مزيدا من البنود الجديدة التي تعود بالفائدة والمصلحة على الشركتين، ولتعزز من رقعة الوجهات بين الشبكتين.



وأضاف الدخان: هذا اللقاء يأتي مكملا لخطط «الكويتية» في توسيع آفاق التعاون مع شركات الطيران المهمة مثل الخطوط الجوية التركية، لتتماشى مع خطط الشركة في ربط الكويت بجميع أنحاء العالم من خلال هذه الشراكات واللقاءات التي تسهم بشكل كبير في الوصول إلى الأهداف المنشودة.