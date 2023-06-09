الكويت ماضية بتوفير وتوزيع الوحدات والأراضي السكنية على المواطنين

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن الكويت تهدف إلى أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، من خلال العديد من المشروعات المطروحة، ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإضافة إلى البيوت الذكية النموذجية وما يخدمها من مبان عامة وخدمات في جابر الأحمد وغرب عبدالله المبارك وفي شرق تيماء، إضافة إلى مشروعات سكنية تنجزها المؤسسة وفقا لشروط فنية وضعتها لتنفيذ مشروعات المدن السكنية الجديدة، ويلبي ذلك العدد بعضا من جانب الطلب الذي يتمثل جزء منه في حجم الطلبات السكنية المتراكمة.



وأشار التقرير إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية نجحت في تلبية عدد الطلبات السكنية القائمة طبقا لآخر تقرير صادر عنها في مارس 2023، حيث تراجعت الطلبات السكنية القائمة إلى 90.9 ألف طلب منخفضة نحو 3.7% على أساس سنوي، ومازالت الدولة ماضية في توفير وتوزيع الوحدات والأراضي السكنية.



ونجحت المؤسسة في تنفيذ خطتها وفق جدول توزيع الوحدات السكنية بمساحة 400 متر مربع للقسيمة، وطبقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وفق آخر تحديث لها، فقد أعلنت عن توزيعات لعدد 11 ضاحية سكنية منها مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد أي توزيع (17.6 وحدة سكنية) من إجمالي 20.4 ألف وحدة وتشمل 545 مبنى عاما في كامل المشروع، ونجحت في توزيع 4.6 آلاف وحدة سكنية من إجمالي 22.2 ألف وحدة سكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله.



وتواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية جهودها لتنفيذ العديد من المشروعات السكنية التي خططت لها فيما مضى، منها العديد من المشروعات وفق البيانات المتاحة إضافة إلى تنفيذ المساكن منخفضة التكاليف بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 855.9 مليون دينار لعدد 9800 وحدة سكنية.