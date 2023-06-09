قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود إنه تماشيا مع استراتيجية المؤسسة 2040 واستكمالا لالتزامات الكويت الدولية الرامية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في قطاع النفط والغاز فقد طورت المؤسسة استراتيجية وخارطة طريق تنفيذية لتحول الطاقة مصممة لتخفيض الانبعاثات.



وأضاف السعود، في كلمة خلال ندوة نظمتها دائرة البحث والتكنولوجيا في المؤسسة بعنوان (الكويت الثالثة للهيدروجين)، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة أن الندوة تتماشى مع استراتيجية المؤسسة بشأن التحول بالطاقة عبر استخدام الطاقة البديلة والمتجددة لتحقيق الأهداف المحلية والعالمية للحد من التغيير المناخي وتحقيق الهدف الصفري.



وذكر أن الندوة تساعد على تطوير الكفاءات والخبرات الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال توعية مصنعي النفط في الكويت بالتطور المتزايد الذي يشهده العالم نحو استراتيجيات تحول الطاقة والاعتماد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات واللوائح المتبعة عالميا لتطبيقها.



وتطرق إلى التحديات التي يواجهها العالم في تأمين الطاقة النظيفة للحد من ظاهرة تغيير المناخ، لافتا إلى أن العالم يتجه إلى التحول في مجال الطاقة حاليا لتقليل الانبعاثات الكربونية.



من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة سويوشي ناكاي بالعلاقات بين البلدين والمركز والمؤسسة التي «لطالما أثمرت العديد من الإنجازات» مبينا أن هذه الندوة «ما هي إلا استمرار ونتيجة لنجاح ندوتين سابقتين للهيدروجين انعقدتا في 2019 و2021».



بدوره، أثنى سفير اليابان لدى البلاد ياسوناري مورينو في كلمته على النجاح في تنظيم الندوة، مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة مع الكويت، ومعربا عن استعداد سفارة اليابان لتقديم الدعم وتذليل العقبات للشركات اليابانية في سبيل تعزيز العلاقات بين الجانبين.



وشارك في الندوة خبراء وصانعو سياسات من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية والهيئات الحكومية وكبار المديرين التنفيذيين من القطاع الخاص الياباني إضافة إلى عدد كبير من المعنيين بالقطاع النفطي الكويتي.



واستهدفت الندوة إلقاء نظرة عامة على صناعة الهيدروجين وتحديد التطورات والتقنيات الحديثة في هذا المجال إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التقنية والمالية والتنظيمية التي تواجه تسويق تقنيات الهيدروجين على أن تقوم نتائج الندوة بدعم صناع القرار ومصنعي النفط في الكويت في تحديد الفرص المتاحة لتعزيز صناعة الهيدروجين.