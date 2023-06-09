أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية، أن مؤسسة البترول الكويتية طلبت من كل الموظفين العاملين في القطاع النفطي والمستحقين لصرف مكافأة الصفوف الأمامية التوقيع على كتاب «إقرار وتعهد» بشأن استيفاء كل شروط صرف المكافأة.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن توقيع الموظف على الإقرار والتعهد يمهد الطريق لصرف المكافأة خلال الأيام المقبلة، بناء على القيود الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2021 بفتح الاعتماد التكميلي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021. ويشتمل التعهد على إقرار الموظف بعمله خلال الفترة التي تقرر فيها صرف مكافأة الصفوف الأمامية، وان الموظف كان على رأس عمله في الفترة المقرر فيها الصرف، كما انه مستوف كل الشروط والضوابط المقررة لصرف المكافأة مع تحمله المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت عدم صحة البيانات.