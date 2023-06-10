إيقاف نقل مقر الابتعاث إلى الأردن ومصر.. وتغيير التخصص والجامعات للملتحقين قبل صدور القرار

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني قرارا بإيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.



وتضمن القرار:



مادة أولى



إيقاف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الديبلوماسيين للتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية إيقافا مؤقتا اعتبارا من العام الجامعي 2024/2023، وإيقاف الضم إلى بعثات الوزارة للطلبة الذين سيلتحقون بالدراسة على نفقتهم الخاصة بالتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بدءا من العام الجامعي 2024/2023.



مادة ثانية



إيقاف نقل مقر الابتعاث إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وإيقاف تغيير التخصص والجامعات للطلبة الملتحقين في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية قبل صدور هذا القرار.



مادة ثالثة



يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.