تابع الاتحاد السكندري هدر النقاط بتعادله سلبا مع ضيفه البنك الأهلي أمس الأول على ملعب الإسكندرية، وذلك في ختام منافسات المرحلة الحادية والثلاثين للدوري المصري لكرة القدم.



وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة تواليا، بعدما كان خسر في مبارياته الأربع السابقة.



ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يقبع البنك الأهلي في المركز الـ 11 مع 35 نقطة.



من ناحية أخرى، بات نادي زد اف سي أول الصاعدين إلى الدرجة الأولى بعدما حقق فوزا عريضا على ضيفه وادي دجلة 3-1 على ملعب القاهرة الدولي، في ختام منافسات المجموعة الثانية (القاهرة والقناة) للمرحلة الثلاثين للدرجة الثانية.



وكان نادي زد قد صعد للدوري الممتاز موسم 2019-2020 تحت اسم «أف سي مصر»، وتم بيعه عقب هبوطه للثانية لمجموعة شركات زد للاستثمار.



وتصدر زد المجموعة الثانية برصيد 62 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه السكة الحديد ووداي دجلة قبل جولة واحدة من ختام منافسات المجموعة الثانية «القاهرة» التي تضم 30 فريقا، فيما لا زال الصراع مشتعلا لحسم بطاقتي الصعود الآخرتين، حيث يتنافس ناديا الجونة المتصدر ولافيينا أف سي في المجموعة الأولي «الصعيد»، في حين تشهد المجموعة الثالثة «بحري والإسكندرية» صراعا ثلاثيا بين بلدية المحلة المتصدر برصيد 55 نقطة، وطنطا الوصيف بفارق نقطة ودكرنس الثالث (52).