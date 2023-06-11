مدد قلب الدفاع الأرجنتيني المخضرم نيكولاس أوتامندي عقده موسمين إضافيين مع بنفيكا البرتغالي الذي يحمل ألوانه منذ 2020، بحسب ما أعلن فريق العاصمة لشبونة.



وتوصل بنفيكا إلى «اتفاق» من أجل «تمديد عقد اللاعب حتى يونيو 2025».



وقال بطل العالم البالغ 35 عاما في مقطع فيديو نشره النادي «سنتابع الحلم معا حتى 2025».



وخاض قائد بنفيكا 127 مباراة رسمية مع «النسور»، بعد قدومه من مانر سيتي الإنجليزي.



قبل ذلك، حمل ألوان فالنسيا الإسباني وبورتو البرتغالي وفيليس سارسفيد الأرجنتيني.



وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن لاعب الوسط التركي أوركون كوكتشو (22 عاما) متواجد في لشبونة للتعاقد مع بنفيكا بصفقة مقدرة بثلاثين مليون يورو.