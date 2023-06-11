حققت لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي للفتيات تاليا بهبهاني المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الأداء بالكرة ضمن بطولة كأس الفراعنة الدولية الرابعة للعبة التي تستضيفها حاليا العاصمة المصرية القاهرة.



وهي أول ميدالية للكويت في البطولة، فيما نال المنتخب المصري المركزين الأول والثاني في المسابقة ذاتها التي شهدت تنافسا قويا بين 38 لاعبة يمثلن 23 منتخبا، واحتلت تاليا المركز السابع في مسابقة الأداء الحر.



وأشاد رئيس الاتحاد ورئيس وفد المنتخب فهد الصولة بإنجاز البطلة تاليا بهبهاني، آملا تحقيق لاعبات الكويت المزيد من الميداليات الملونة في هذا التجمع الدولي.



وأعرب الصولة الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العربي للجمباز عن شكره للهيئة العامة للرياضة لدعمها الاتحاد من خلال توفير كل الإمكانيات لتحقيق مراكز متقدمة في البطولات من خلال الإعداد الجيد للاعبات الكويتيات وإقامة المعسكرات ورفع مستواهن البدني والفني في مختلف المراحل العمرية.



ويمثل «أزرق الجمباز» 10 لاعبات، هن: مها الصقر في فئة العمومي، ونور الرزيحان (فئة الجونيور)، وسارة البناي، وراية القصار، وفوزية العبدالكريم، ونبيلة الخرافي، ولامار الفودري، وأمينة الكندري، وتاليا بهبهاني، وليان بهبهاني (فئة الناشئات)، فيما يقود المنتخب المدربتان الأوكرانيتان إيرينا كوفالتشوك وفيكتوريا فسيوك.