القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية حاليا، لافتا إلى أن هذا الدور ليس مقتصرا فقط على طلبة الكليات العسكرية، وإنما في إعداد وتأهيل شرائح كثيرة تقوم بالعمل في الدولة.



وقال الرئيس السيسي - في كلمة له خلال تفقده الأكاديمية العسكرية امس - إن الهدف من ذلك هو تعزيز وتأكيد قدرة من يلتحق بأجهزة الدولة المختلفة وإعطائه جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل خلال الفترة التي يلتحقون بها في الكلية، مضيفا أن الكلية ليس لها أي علاقة بالشق الفني بكل جهة، ولن تتدخل فيه.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «النتائج مبشرة للغاية حتى الآن، والدفعات التي تخرجت في الأكاديمية العسكرية بالتخصصات المختلفة أو الكوادر في وزارتي النقل أو المالية أو الجهات الأخرى مثل الرقابة الإدارية والخارجية كانت نتائجها مبشرة، وتؤكد أن التجربة التي نحن بصددها تجربة ناجحة، وأن هناك تقدما إلى الأمام، وهي سمة العصر وسمة الإنسان، لا يقف على حال أبدا، يراجع مواقفه ويراجع أداءه ويتطور، فلا شيء ثابت، مشيرا إلى أنه لو كان هناك ثبات فإن ذلك يعني بداية التراجع»، معربا عن اطمئنانه على طلبة الكلية الحربية، وموجها نصيحته إليهم أن المزيد من الجهد والعمل والتدريب يصب كله في مصلحة بلادنا.



وطمأن الرئيس السيسي، الطلبة بشأن تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، وقال «تحدثت إليكم المرة الماضية وقلت إننا نحاول أن نخفف من آثار الأزمة التي مر عليها أكثر من 3 سنوات، منها سنتان ضربت العالم فيهما أزمة وباء (كوفيد-19) مما كان له أثر كبير على الاقتصاد العالمي وعلى مصر، إلا أننا صمدنا بفضل الله - سبحانه وتعالى - وبفضل الإصلاحات التي قمنا بها اعتبارا من 2016».



واستطرد الرئيس السيسي «أن الأزمة الروسية - الأوكرانية كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وعلى مصر أيضا، ولكننا نحاول أن نخفف من آثار الأزمة.. لكن بدون شك هي أزمة كبيرة لها تأثير على الأسعار وسلاسل الإمداد، ولها تأثير كبير ومازال، ولكننا كل يوم نكتسب قدرة على تطوير إمكانياتنا في مواجهة هذه الأزمة، وبمشيئة الله تمر هذه الأزمة على خير مثل كل أزمة تمر على أي دولة»، متابعا «ستمر الأزمات.. هذه حال الدنيا، لا شيء يبقى على حاله».



وأكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بالأزمة السودانية، معربا عن أمله في استقرار الأمور بالسودان في أسرع وقت ممكن.



وشدد على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، موضحا أن التدخل في شؤونها الداخلية له تأثير سلبي على استقرار الدول، مؤكدا أن دائما ما يكون موقف مصر ثابتا سواء فيما يخص ليبيا أو السودان.



وقال الرئيس السيسي إنه يحرص على وقف القتال في السودان والتوصل إلى حل من خلال التفاوض بين الأشقاء.



وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الضيوف في مصر، حوالي 9 ملايين ضيف موجودون في مصر، مؤكدا أن كل دولة ستواجه عدم استقرار واضطرابات ستكون مصر أمنا وأمانا للمصريين وللنازحين أو اللاجئين.



وأشار الرئيس السيسي إلى أنه وصل خلال الـ 8 أسابيع الماضية إلى مصر من أشقائنا في السودان حوالي 200 ألف، مؤكدا ضرورة عودة الأمن والأمان إلى دول الجوار لأنه مهم لها ولمصر.



وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته لتواجده مع طلبة الكلية الحربية، مطالبا إياهم بالحفاظ على أنفسهم والاستفادة من تواجدهم بالكلية والاستفادة في بناء بنية بدنية صحيحة وصحية ووعي ومهارات خاصة، داعيا الله لهم بالتوفيق والسداد.



وأكد أن الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم في بناء الدولة المصرية من خلال الإنسان باعتباره أهم شيء في الدنيا.



كما شارك الرئيس السيسي طلبة الكلية الحربية تناول وجبة الإفطار، مشيدا بما رآه خلال الزيارة من قدرات وكفاءات عالية لطلبة الأكاديمية العسكرية، قائلا لهم «أنتم أمل الغد.. جهزوا أنفسكم للغد جيدا.. وفقكم الله، ودائما لا يصلني عنكم إلا الخير».















صورة السيسي















