توجت الپولندية ايجا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا، بلقب بطولة رولان غاروس، ثاني بطولات غراند سلام الأربع الكبرى بموسم التنس، للمرة الثانية على التوالي.



جاء ذلك عقب فوز اللاعبة الپولندية، البالغة من العمر 22 عاما، بصعوبة على التشيكية كارولينا موكوفا، المصنفة رقم 43 عالميا والبالغة من العمر 26 عاما بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-2 و5-7 و6-4 في مباراة الدور النهائي التي أقيمت اليوم السبت، واستغرقت ساعتين و46 دقيقة.



ووصلت شفيونتيك إلى نهائي بطولة هذا العام دون خسارة أي مجموعة في مباريات الادوار السابقة ولكنها خسرت لأول مرة في المجموعة الثانية بمباراة الدور النهائي لتضطر للعب مجموعة ثالثة وفاصلة.



يذكر أن اللاعبة الپولندية توجت بلقب رولان غاروس للمرة الثانية على التوالي والثالثة في مسيرتها، حيث توجت برولان غاروس في عامي 2022 و2020 وللمرة الرابعة ببطولات غراند سلام الاربع الكبرى حيث توجت بأميركا المفتوحة، رابع البطولات الكبرى، عام 2022.



وخاضت التشيكية كارولينا موكوفا المباراة النهائية اليوم لأول مرة في مسيرتها بالبطولات الكبرى.