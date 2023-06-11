بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تجمــع الكويت والمملكــة الأردنيــة الهاشمية الشقيقـــة، متمنيـــا سموه له موفـــور الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقـــة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية البرتغال وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.