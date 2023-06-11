بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من الرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة له.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.