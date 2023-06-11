شارك ملحق الدفاع الكويتي لدى مملكة بلجيكا وحلف شمال الأطلسي اللواء الركن طيار دخيل باني المطيري في اجتماع اللجنة العسكرية للناتو، والذي عقد بمقر الحلف في العاصمة بروكسل، بمشاركة 31 عضوا من الناتو وشركاء محددين للحلف من (الكويت والجزائر وأذربيجــــان والأردن وأوزبكستـــان)، والذي تضمن جدول أعماله مناقشة أمن الطاقة والآفاق المستقبلية للطاقات المتجددة وتحدياتهــــا المستقبلية، وسبل تعزيز مجالات التعاون العسكري في إطار الشراكات القائمة.



وناقش الأعضاء بعض الأفكار حول أهمية تعزيز أمن الطاقة وسبل تنويع مصادرها وتصديرها مثل (الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة) بهدف تحقيق إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، وأكدوا على أهمية دعم التعاون والتواصل بين أعضاء وشركاء الحلف من أجل تطوير وتعزيز إمدادات ومصادر وبدائل للطاقة أكثر استقرارا، مما يعزز الأمن والاستقرار في عالم يشهد بيئة معقدة تزداد فيه التحديات والمنافسة.



ويعتبر اجتماع اللجنة العسكرية منصة مثالية لتسليط الضوء على التحديات المشتركة ومناقشة وتبادل الآراء حول قضايا الأمن العالمي، والتي تدعم طموح الناتو في تعميق أطر التعاون بين حلفاء وشركاء الناتو.