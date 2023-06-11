دعا رئيس مجلس ادارة اتحاد المزارعين جابر العازمي البلدية بالموافقة على انشاء محطة وقود دائمة في كل من منطقتي أم نقا بمنطقة العبدلي وطريق 500 بمنطقة الوفرة.



وقال العازمي في كتابه الي البلدية: أقرب محطة وقود تبعد بمسافة نحو 20 كيلومترا وذلك لتوفير الوقت والجهد والقيمة المبذولين من أصحاب المزارع الحدودية في إيجاد الوقود لتشغيل معداتهم الزراعية وليساعدهم في الارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي مما يسهم في الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية في البلاد.



واضاف: قامت شركة البترولي الوطنية بمخاطبة البلدية بهذا الشأن وعند مراجعة البلدية أفادت بأن الكتاب موجود بإدارة التنظيم بالبلدية، داعيا الي تسهيل إجراءات إنشاء محطتي الوقود المشار إليهما أعلاه خدمة للمزارعين.