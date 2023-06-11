حنان عبدالمعبود



أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» ضمن جهودها بالتعاون مع «هايدو كان» الذراع الرياضية، مسابقة السباحة للعام الثالث على التوالي تحت شعار «بطولة السباحة للبراعم» لفئات الأطفال والشباب من سن 6 حتى 15 سنة، بمشاركة نادي كاظمة الرياضي.



وشهد انطلاق البطولة مشاركة أكثر من 50 سباحا من الفئات التي تم تحديدها، كما تمت التصفيات على الفئات المشاركة ليتم بنهايتها إعلان الفائزين الأوائل بالفئات الـ 5 المشاركة، وتم تكريم الفائزين بالمركز الأول من كل فئة.



وعلى هامش البطولة، استعرض مسؤول «هايدو كان» وأكاديمية هايدو للرياضة عبدالله الصالح دور الرياضة وأهمية السباحة للأطفال بشكل رئيسي والتي تمثل دورا مهما بصحة الجسم، لاسيما أن نسب البدانة بين فئة الأطفال والشباب ارتفعت لتصل إلى 35% للذكور و28% للإناث في حين وصلت النسبة بين البالغين إلى 70% للذكور و75% للإناث مما يؤكد ضرورة الاهتمام بالتوعية بالعادات الغذائية السليمة وأهمية ممارسة النشاط البدني للأطفال وإلحاقهم بالأنشطة الرياضية في سن مبكرة.



وأضاف أن السباحة من الرياضات التي تعتبر تمرينا للجسم بأكمله، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتحسين أداء القلب، وزيادة القوة بشكل عام، فضلا عن أنها تكسب الأطفال لياقة بدنية ومرونة بالحركة، ناهيك عن المحافظة على الوزن المثالي لديهم، والرياضة تعتبر من أهم الوسائل للحفاظ على صحة الإنسان ومقاومة الأمراض المزمنة ومنها السرطان.



وتقدم الصالح بالشكر للنادي الرياضي الكويتي للصم على مشاركتهم المتميزة لأبناء النادي في البطولة وعلى تشجيع أبنائهم من ذوي الهمم للمشاركة بمثل هذه الفعاليات، وأكد ضرورة الاهتمام بفئة ذوي الهمم لاسيما لتأكيد دورهم ووجودهم المجتمعي.