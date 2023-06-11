عبدالكريم العبدالله



أكدت رئيسة مجلس أقسام الجلدية بوزارة الصحة ونائبة رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية د.اطلال اللافي أن مرض البهاق شائع ويصيب نحو نصف إلى 2% من أفراد المجتمع، مبينة أن هذه النسبة تعد عالية، حيث يمكن أن يصيب المرض أي شخص وأي مرحلة عمرية.



جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش تدشين فعاليات الحملة التوعوية بمرض البهاق والتي تنظمها رابطة أطباء الجلد الكويتية التابعة للجمعية الطبية الكويتية تحت عنوان «أنا والبهاق.. رضا ووفاق».



وذكرت د.اللافي أن الحملة تؤكد أهمية تفعيل الجانب التوعوي لما له من دور في الارتقاء بوعي المجتمع وتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة السائدة، موضحة أن مرض البهاق في الحقيقة لا يؤثر على الصحة العامة للمريض وليست له أي أعراض مثل الحكة أو قشور أو ألم أو جروح، فضلا عن أن المريض لا يحتاج إلى مساعدة أحد أو دخول المستشفى لتلقي العلاج، كما أنه لا يسبب عجزا من أي نوع، أي أنه لا يؤثر على حياة المرضى.



وبينت أن مريض البهاق يعاني من نظرة المجتمع القاسية والخاطئة لهذا المرض بسبب بعض الموروثات المجتمعية وبعض المعلومات الخاطئة عن المرض، ولذلك كان الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو مخاطبة كل مرضى البهاق وأفراد المجتمع بهدف تعزيز نظرتهم الإيجابية للمرض وتشجيعهم على الثقة بأنفسهم والتعايش مع مرضهم برضا وتوافق وعطاء، علاوة على منح نصائح لهم لمواجهة ضغوط المجتمع تجاه مرض البهاق، وبالتالي الشعور بالسلام والأمن النفسي، ولذلك كان شعار حملتنا «أنا والبهاق رضا ووفاق».



وأفادت بأن الحملة تهدف أيضا إلى طرح آخر المعلومات الطبية عن المرض والطرق المختلفة لعلاجه حسب كل حالة.



وذكرت أن هناك هدفا رئيسيا يتم التركيز عليه وهو تصحيح بعض الاعتقادات الخاطئة لدى بعض أفراد المجتمع حول مرض البهاق مثل التوهم أنه مرض معد أو أنه يتوارث بنسبة 100%، ونوجههم لعدم إيذاء مرضى البهاق ببعض التصرفات أو التدخل في شؤونهم بالأسئلة المحرجة عن مرضهم.