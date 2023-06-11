عبدالكريم العبدالله



دشن قسم التخدير والعناية المركزة بالتعاون مع قسم التمريض في مستشفى الولادة تقنية جديدة وهي الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وهي استخدام تقنية «الجرعات المبرمجة لتخدير الولادة»



وقالت رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى الولادة د.فاطمة قاسم في تصريح لـ «الأنباء» إن التقنية تعتبر جديدة وفعالة في تخفيف الألم المرتبط بالمخاض، وذلك بتوفير جرعات منتظمة من الأدوية المخدرة عن طريق قناة تخدير موضوعة في الظهر، وهي إضافة مهمة للعلاج الأمثل لتخفيف الألم المرتبط بالمخاض.



وأشارت إلى أن هذه التقنية تتميز بالتحكم الأفضل في الجرعات المخدرة المستخدمة، مما يحسن من فاعلية العلاج ويقلل من الآثار الجانبية.



ولفتت إلى أن استخدام هذه التقنية يعد آمنا وفعالا لتخفيف الألم المرتبط بالمخاض لدى النساء الحوامل، حيث يتحكم الطبيب في توقيت وكمية الجرعات المخدرة المستخدمة بشكل دقيق، مما يساعد على تقليل الألم وتحسين راحة المريضة.



وبينت أن مستشفى الولادة يعتبر الأول على مستوى الكويت ومنطقة الخليج والشرق الأوسط في تقديم هذه التقنية، مشيرة إلى أن فريق من أطباء التخدير بقيادة الاختصاصي د. محمد داوود قام بدراسة هذه التقنية لعدة اشهر قبل تدشينها للتأكد من ملائمتها لمرضى مستشفى الولادة ومواكبتها للمعايير الطبية العالمية، حيث لاقت هذه التقنية نجاحا ملحوظا من قبل المرضى والعاملين في أجنحة الولادة.



مميزات التقنية الجديدة



1 - تحسين فاعلية العلاج وتخفيف الألم بشكل أكبر أثناء المخاض.



2 - تحسين راحة المريضة والتحكم الأفضل في الأعراض الجانبية المرتبطة بالعلاج.



3 - توفير الجرعات المخدرة بشكل أكثر دقة وتحكم دقيق في توقيت وكمية الجرعات المستخدمة.



4 - تقليل مدة وقت الولادة وتحسين تجربة الولادة بشكل عام.