طارق عرابي



أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، وبناء على طلب من الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، عن الخطة السنوية للمناقصات المزمع طرحها من قبل الشركة للسنة المالية 2023-2024.



وبحسب الخطة التي حصلت عليها «الأنباء»، فقد تضمنت عددا من المناقصات المتنوعة التي يأتي على رأسها مناقصة استبيان سلم الرواتب، حيث تتوقع الموارد البشرية بالشركة أن تستدعي الحاجة القيام بعدد 3 أو أكثر من استبيانات سلم الرواتب لثلاث مكاتب خارجية خلال العام 2024.



وتضمنت الخطة كذلك مناقصة عقد توريد عمالة ماهرة، وتجديد عقد توريد العمالة الماهرة على نظام طرف ثالث خلال العام 2024، إلى جانب مناقصة خدمات النظافة لشركتي كوفبيك و«كي بي آي»، وهي المناقصة التي تشترط على المقاول توفير خدمات النظافة مع العمالة اللازمة للمبنى الرئيسي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في منطقة الشويخ الادارية، ومكاتب شركة البترول الكويتية العالمية «كي بي آي» في مجمع الصالحية.



كذلك من المقرر طرح مناقصة خاصة بخدمات السفر، وهي المناقصة التي تتطلب توفير خدمات السفر مع العمالة اللازمة للمبنى الرئيسي لـ«كوفبيك» في منطقة الشويخ الادارية، إلى جانب مناقصة أخرى خاصة لخدمات السيارات مع العمالة اللازمة لها، بالإضافة إلى مناقصة لتقديم خدمات استشارية لتقييم ومراجعة نماذج المخاطر الكمية والجدوى لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وتقييم جدوى تطوير نماذج كمية جديدة مثل (الأرباح المعرضة للخطر، ومخاطر الطلب) وتقديم خطة لتطوير وتنفيذ هذه النماذج الجديدة.