

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الأعمال المتعلقة بإنشاء شبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق قد بدأت، حيث تمت ترسية 5 عقود تتعلق بالمشروع بقيمة 220 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يتولى تمويل المشروع الى جانب صندوق قطر للتنمية.



وقالت المجلة في تحليل بقلم محررة شؤون الطاقة جينيفر أجوينالدو ان كبار المسؤولين التنفيذيين الحكوميين من المملكة العربية السعودية والعراق وقطر احتفلوا ببدء تنفيذ شبكة كهرباء بطاقة 500 ميغاواط والتي من شأنها ربط الشبكة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالعراق. وأضافت ان من المتوقع أن يكتمل نظام الربط بين دول المجلس والعراق في أواخر 2024.



إلى ذلك، قالت المجلة ان هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه الذي يتيح لشبكة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الامتداد خارج نطاق الدول الـ 6.



وفي هذا السياق، قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد شريدة الكعبي إن المشروع سيلعب دورا رئيسيا في «تعميق أسس التكامل والترابط والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية العراق».



وفي فبراير من هذا العام، أكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجية العراقية ترسية 5 عقود بقيمة 220 مليون دولار تنفيذا للمشروع الذي يتضمن إنشاء خط نقل مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلوفولت يمتد من محطة الوفرة في الكويت إلى محطة الفاو في جنوب العراق بطاقة نقل إجمالية تبلغ 1800 ميغاواط وبطول 295 كيلومترا، على أن يتم إنجازها في غضون 24 شهرا.



أما الشركات التي فازت بالعقود الخمسة وتم التوقيع معها فهي:



٭ KEC الدولية (محلية)



٭ كالباتارو لنقل الطاقة (هندية)



٭ كاليك إنرجي (تركية)



٭ تحالف Cegelec السعودي المحلي الفرنسي



٭ شركة المقاولات الوطنية



وتجدر الإشارة إلى ان العراق كان قد وقع في يناير 2020 مذكرة تفاهم لاستيراد 500 ميغاواط من الكهرباء من دول مجلس التعاون الخليجي.



كما انه توصل إلى اتفاق ربط مماثل مع الأردن، حيث تغطي المرحلة الأولية من المشروع تركيب خط جهد عال بين منطقة القائم في المنطقة الغربية من العراق ومنطقة الريشة الشرقية في الأردن، بتكلفة 140 مليون دولار.



خلفية الشبكة الخليجية - العراقية



قالت المجلة انه تم تدشين المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2009 بهدف ربط شبكات الكهرباء في قطر والكويت والسعودية والبحرين. وقد انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2011 وسلطنة عمان في عام 2014.



وقد حققت الشبكة فوائد تقنية واقتصادية مهمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك توفير ما يتراوح بين 200 مليون دولار و300 مليون دولار سنويا، فضلا عن تحقيق وفورات تراكمية تقارب 3 مليارات دولار منذ بدء العمليات، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الربط الخليجية - العراقية.