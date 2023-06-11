نجحت مجموعة البنك الأهلي الكويتي من خلال فرع البنك الأهلي الكويتي في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) المرخص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، بإبرام تسهيلات قرض آسيوي مجمع بقيمة 600 مليون دولار لمدة 37 شهرا، لتضع هذه التسهيلات البنك الأهلي كصاحب أكبر صفقة من حيث الحجم من مقترض كويتي تستهدف السوق الآسيوية حتى الآن.



وتهدف هذه التسهيلات لدعم متطلبات السيولة لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، وخطط النمو المستقبلية لديها، وهي تمتد لمدة 37 شهرا مع خيار التمديد لمدة 12 شهرا إضافيا، وسيتم استخدامها في الأغراض الخاصة بالمجموعة.



جولة ترويجية ناجحة



وأنهى البنك الأهلي الكويتي جولة ترويجية آسيوية بحضور عدد كبير من المستثمرين والمهتمين لعرض التسهيلات الجديدة شملت اجتماعات مصرفية في هونغ كونغ وطوكيو وتايبه، ولقيت الصفقة إقبالا كبيرا بالأسواق الآسيوية، بحيث حصل البنك الأهلي على زيادة بمبلغ الاكتتاب الأولي البالغ 500 مليون دولار، ليتم توقيع هذا التمويل التاريخي مع 11 مقرضا آسيويا.



ولعب البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود - فرع دبي (مركز دبي العالمي) وبنك ميزوهو المحدود، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية - فرع دبي (مركز دبي العالمي) كمنسقين مشتركين ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديرين للطرح.



وانضم بنك التنمية الكوري، وبنك الدولة في الهند- فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي) والبنك الزراعي الصيني- فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي) بصفتهم المنظمين الرئيسيين للصفقة.



وانضم أيضا بنك بارودا – فرع دبي، وبنك غونما المحدود، وبنك هوا نان التجاري المحدود- فرع الخدمات المصرفية الخارجية (تأسس في تايوان) وفرع هونغ كونغ، وبنك كوريا الصناعي (فرع هونغ كونغ) إلى المنظمين للصفقة.



التوسع الخارجي



وبهذه المناسبة، قال عبدالله السميط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة في البنك الأهلي الكويتي: «تعتبر هذه الصفقة الناجحة بمنزلة شهادة على الموقع الريادي الذي يتبوأه البنك، والمركز المالي القوي الذي يتمتع به، ورؤيته بعيدة المدى للتوسع خارج الكويت، وستساعدنا هذه الإستراتيجية على تحقيق أهدافنا التمويلية وتعزيز النمو في عملياتنا الأساسية».



وأعرب السميط عن سعادته بنجاح مجموعة البنك الأهلي الكويتي في إغلاق هذه الصفقة وفق أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية، بالتعاون الوثيق مع المنسقين المشتركين ومنظمي الصفقة الأساسية المفوضين ومديري الطرح.



من جهتها، قالت نورة الدويش مدير عام إدارة الخزانة والاستثمار في البنك الأهلي الكويتي «تمثل هذه الصفقة علامة فارقة في مسيرة البنك، وتؤكد التزامنا بتنويع مصادر التمويل وتعزيز حضورنا في السوق الآسيوية».



من ناحيته، قال رامي الرفاعي، المدير العام وكبير المسؤولين التنفيذيين في البنك الأهلي الكويتي - فرع مركز دبي العالمي DIFC «نفخر بتعزيز مكانتنا كمركز تمويل دولي رئيسي للمجموعة، ويعد الإقبال الكبير على هذه التسهيلات بمنزلة شهادة حقيقية على الأسس القوية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها في جميع الأسواق».



تطور مستمر



ومنذ تأسيسه عام 1967، تطور البنك الأهلي الكويتي ليصبح أحد البنوك الكويتية الرائدة في المنطقة، بحيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية في جميع الأسواق التي يعمل بها في الكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة.



ويمتلك البنك الأهلي 29 فرعا في الكويت، و44 فرعا في جمهورية مصر العربية، وفرعين للخدمات الشاملة في أبوظبي ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فرع مركز دبي المالي العالمي DIFC.



وبالإضافة إلى الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك إدارة قوية للخدمات المصرفية للشركات تركز على تمويل قطاعات البناء والعقارات والتجارة، وتقديم القروض وخطابات الاعتماد والضمانات، وخدمات التمويل، بينما تقدم إدارة الخزينة والاستثمارات خدمات صرف العملات الأجنبية والمشورة حول أسعار الفائدة في الكويت والأسواق الخليجية والعالمية.



ومن خلال شركته التابعة «ABK Capital» يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المالية، مثل إدارة الأصول وإدارة المحافظ وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية والحفظ والخدمات الاستشارية.



وتدير شركة «الأهلي كابيتال» صناديق عالية الأداء بما في ذلك الصندوق الأهلي الكويتي والصندوق الأهلي الخليجي اللذان حققا عوائد عالية من خلال الاستثمار في الأوراق المالية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، ويتمتع البنك الأهلي الكويتي بتصنيفات ائتمانية مرتفعة عند «A2» من وكالة «موديز» والدرجة «A» من وكالة «فيتش».