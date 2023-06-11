أعلنت شركة «أسيكو المجموعة» تعيين محمد يحيى ياسين رئيسا تنفيذيا جديدا، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2023، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز فريقها التنفيذي بكوادر مهمة وكفاءات قيادية فعالة من حيث الكفاءة والأداء.



وقد جاء تعيين ياسين رئيسا تنفيذيا للمجموعة في إطار دعم وتطوير الاستراتيجيات التشغيلية والمالية وحرصا على رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق المزيد من الربحية والنتائج الإيجابية على مستوى كل قطاعات المجموعة الصناعية، إذ يتمتع الرئيس التنفيذي الجديد بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 30 عاما في قطاع إدارة المشاريع والعمليات التنفيذية، منها 20 عاما في منطقة الخليج (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر والبحرين).



ويشغل ياسين، حاليا، منصب المدير العام في مصنع الإسمنت الوطني، وهو من الشركات التابعة لـ «الاتحاد الدولي للاستثمار»، علما بأنه كان قد تولى منصب مدير المشاريع والمدير العام للمشاريع المشتركة في الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» في أبوظبي بين 2010 و2016، ومنصب مدير عام شركة «أنظمة الخليج للطاقة» بين 2009 و2013، إضافة إلى توليه منصب مدير العمليات والصيانة في شركة «بالم ديستريكت كولينج» ومدير عام شركة «استثمار العالمية» بين 2004 و2009.



تجدر الإشارة إلى أن ياسين حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال عام 2001 من الكلية العليا للتجارة في باريس – فرنسا، وماجستير في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في بيروت.