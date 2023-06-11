احتفلت كل من شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) والشركة الوطنية العقارية، بافتتاح شركة ماجد الفطيم الترفيهية لحديقة سنو أبوظبي في ريم مول والتي تعتبر أول حديقة ثلجية داخلية في العاصمة أبوظبي.



وأقيم حفل افتتاح سنو أبوظبي في 7 الجاري، حيث شهدت مراسم الافتتاح قص الشريط بحضور صالح محمد الجزيري المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وإينياس لحود الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه، ومحمد العتري نائب رئيس المشاريع الثلجية العالمية في شركة ماجد الفطيم للترفيه.



كما حضر الافتتاح فيصل سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية، ونادية عقيل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك).



وبهذه المناسبة، قالت نادية عقيل: «نحن سعداء للغاية بإطلاق حديقة سنو أبوظبي التي سيكون لها تأثير إيجابي عظيم على السياحة في أبوظبي التي تعمل أبوظبي بشكل سريع ودؤوب على ترسيخ مركزها كمحطة عالمية للترفيه والتسلية العائلية.



ونحن سعداء بتوفير تجربة فريدة من نوعها تفوق توقعات الزائرين.



كما أننا نواصل التزامنا بتقديم تجارب جديدة وجذابة من خلال ريم مول، مما يضمن سمعته كوجهة حيوية غير مسبوقة، بينما يواصل عملية تطويره ونموه».



بدوره، قال فيصل سلطان: «إن إطلاق الحديقة الثلجية سنو أبوظبي هو تعزيز لالتزامنا بتوفير تجارب مبتكرة وجذابة للعائلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



تكمن قوة الترفيه في قدرته على توحيد الناس والارتقاء بنمط حياتهم، وسوف ينشأ بلا شك تأثير تآزري بين الحديقة الثلجية والعروض المتاحة في المول، مما سيوفر أجواء زاهرة ومفعمة بالحيوية، وسيجذب المزيد من الزوار ويعزز صناعة السياحة بشكل عام في أبوظبي».



وتقع الحديقة الثلجية في قلب ريم مول، وجهة التسوق والترفيه والتسلية وتناول الطعام الأحدث لجميع أفراد العائلة في أبوظبي، وتشغل سنو أبوظبي مساحة واسعة تبلغ 9732 مترا مربعا في قلب ريم مول، الوجهة الأرقي والأكثر تميزا للتسوق والترفيه والاستمتاع بتناول المأكولات في أبوظبي.



وبمجرد دخول الزوار للحديقة ينتقلون مباشرة إلى عالم مغطى بالثلوج يمكنهم من الاستمتاع بأجمل المغامرات على الثلج في كل الفضول وطوال أيام السنة، حيث تتخذ العناصر التصميمية في سنو أبوظبي طابعا مدهشا وفريدا.



وتضم هذه الوجهة المرتقبة 20 لعبة ونقطة جذب، بما فيها «كريستال كاروسيل»، و«قطار بولار إكسبرس»، و«فلايت أوف ذا سنوي آول» و«حديقة سنوفليك» و«الشجرة الساحرة».



وتكتمل تجربة الزوار مع 3 وجهات للمأكولات والمشروبات تقدم مجموعة متنوعة من أشهى المأكولات والأطباق وسط ثلوج الحديقة.



من جانبه، قال بروس فون كوفمان - مدير ريم مول: «يسرنا أن نعلن عن الافتتاح المرتقب بشدة لحديقة سنو أبوظبي ويسعدنا مشاركة ذلك مع شركة ماجد الفطيم ذات الخبرة الواسعة في الوجهات الترفيهية الاستثنائية.



في ريم مول، نسعى جاهدين إلى توفير تجربة غير مسبوقة للزبائن تفوق توقعاتهم، وتعد حديقة سنو أبوظبي دليلا على ذلك الالتزام».



ويمكن للراغبين في اختبار مغامرات لا تنسى في أول حديقة ثلجية داخلية في أبوظبي، التوجه إلى الطابق الثاني في ريم مول على جزيرة الريم في أبوظبي.



لمزيد من المعلومات والحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: SnowAbuDhabi.com.



وتم تطوير ريم مول من قبل شركة الفروانية للتطوير العقاري، وهي شراكة بين 3 شركات مقرها الكويت: شركة أجيليتي، وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) التابعة لأجيليتي، والشركة الوطنية العقارية (NREC).



تقدم الشركات الـ 3 مجتمعة قاعدة مالية ممتازة وخبرة واسعة في إدارة الأصول وتطوير العقارات التجارية وسجلا حافلا من النجاحات في عمليات مراكز التسوق.